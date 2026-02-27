Denizde boğulan üniversite öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde boğulan Karabük Üniversitesi öğrencisi H.S.E. (22), memleketi Karabük'te defnedildi. Olay, Büyük Liman Plajı'nda meydana geldi. Kurtarılamayan H.S.E.'nin cenaze namazı, Beşbinevler Merkez Camisi'nde kılındı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Büyük Liman Plajı'nda meydana geldi. Karabük Üniversitesi öğrencisi H.S.E., elbiseleriyle kumsaldan denize girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan H.S.E.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı (DEGAK-3) dalgıç ekibi sevk edildi. Denizden çıkartılan H.S.E., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.S.E., burada kurtarılamadı. H.S.E.'nin cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. H.S.E., Beşbinevler Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.