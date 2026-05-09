Bartin'da 13 yaşındaki kıza cinsel istismar soruşturması: 33 kişi tutuklandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 33 kişinin tutuklandığını ve iddianamenin kabul edildiğini açıkladı. Yargı süreci devam etmekte.

BARTIN Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik 'Cinsel istismar' soruşturmasında 33 kişinin tutuklandığını ve hazırlanan iddianamenin Bartın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini duyurdu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde ikamet eden 2013 doğumlu bir çocuğumuzun cinsel istismara maruz kaldığı iddiaları üzerine, 18.04.2026 tarihinde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar neticesinde Bartın Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma dosyasının 28 Nisan 2026 tarihinde adliyemize intikal etmesiyle birlikte, olayın hassasiyeti ve kapsamı gözetilerek adli birimlerimizce en üst düzeyde koordinasyon sağlanmış ve gerekli tüm önlemler ivedilikle alınmıştır. Yürütülen titiz çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında; mağdur çocuğumuzun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu şahıslar tarafından istismara uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, eyleme iştirak ettiği tespit edilen 10 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) ve 26 şüpheli hakkında 08.05.2026 tarihinde iddianame düzenlenmiştir" denildi.

'YARGILAMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR'

Ağır ceza mahkemesinde yargılamanın başladığının belirtildiği açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Hazırlanan iddianame Bartın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş olup, yargılama sürecine başlanmıştır. Yargılaması devam eden dosya kapsamında halihazırda 9 SSÇ ve 24 şüpheli toplamda 33 şahıs tutuklu bulunmakta, 3 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmaktadır. Başsavcılığımızca, mağdur çocuğumuzun korunması ve suçluların yasalar önünde en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki süreç kararlılıkla ve hassasiyetle takip edilmektedir. Mağdurun kimliğini deşifre edebilecek her türlü paylaşımdan kaçınılması, çocuğun üstün yararının korunması açısından büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
