OSMANİYE (İHA) - Amanoslar'da kardan kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor

OSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışından dolayı Amanos Dağları'nda yer alan yaylalar beyaza büründü, belediye karla mücadele ekipleri de kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kavurucu sıcaklarıyla nam salan Osmaniye'de önceki günlerde merkezde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun, Mitisin ve Olukbaşı yayları da yoğun kar yağışından dolayı beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Osmaniye Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 metre kalığındaki kar içerisinde yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler vatandaşların mağdur olmaması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Yaylalara çıkacak olan vatandaşların araçlarına kar lastiği takmaları gerektiğini hatırlatan ekipler, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konularında da uyarılarda bulundu.

Öte yandan sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği yer yer hafif don riski olacağının tahmin edildiği belirtildi.