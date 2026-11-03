Amanos Dağları sonbaharın renklerine büründü

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OSMANİYE'de Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası ile Keldaz Dağı çevresindeki bitki örtüsü, sonbaharın renklerine büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı bölge ile dağların zirvelerini çevreleyen bulutların geçişi dronla görüntülendi.

Sonbaharla birlikte doğal güzellikleriyle öne çıkan Amanos Dağları'nda oluşan renk cümbüşüyle güzel manzaralar ortaya çıktı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 1650 metre rakımlı Zorkun Yaylası ile 2 bin 100 metre rakımlı Keldaz Dağı çevresindeki ağaçlar, mevsimin etkisiyle renk değiştirdi. Sarıdan kahverengiye uzanan renk geçişleri ve yeşilin farklı tonlarıyla ortaya çıkan doğal güzellik, görenlerin ilgisini çekti. Dağların zirvelerini saran beyaz bulut örtüsü, sonbaharın renkleriyle birleşip fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Amanos Dağları'ndan Akdeniz'in yanı sıra Hatay'ın Erzin ilçesine kadar uzanan sahil şeridi de görüldü. Dağ yamaçlarındaki ağaçların renkleri, bulutların hareketi ve denizin maviliğinin bütünleştiği bölgenin doğal güzelliği havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı