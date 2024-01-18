Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

KARABÜK'te evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası Mustafa Yıldız (81) için arama çalışması başlatıldı.

Safranbolu ilçesi Tayyip köyü Eteköy Mahallesi'nde oturan Mustafa Yıldız, dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Yıldız'ın eve dönmemesi üzerine ailesi, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, dün akşam saatlerinde arama başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, şu an kadar herhangi bir iz bulunamadı.