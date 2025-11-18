Haberler

Alzheimer Hastası Şevki Kurnaz Kayboldu, Yaralı Halde Bulundu

Güncelleme:
Elazığ'da evinden çıktıktan sonra kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Şevki Kurnaz, bir inşaat alanında yaralı halde bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 80 kişilik bir ekip ile gerçekleştirilen arama sonunda Kurnaz, hipotermi tehlikesi ile hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da evinden çıktıktan kaybolan Alzheimer hastası Şevki Kurnaz (75), düştüğü taşlık alanda yaralı halde bulundu.

Olay, Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Dün saat 04.00 sıralarında evden çıkan Alzheimer hastası Şevki Kurnaz geri dönmeyince ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, polis, jandarma ve gönüllülerden oluşan arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 80 kişilik ekiple aranan Kurnaz, bölgede devam eden mobilyacılar sitesi inşaatının yanındaki taşlık alanda düşerek yaralanmış halde bulundu. Hipotermi tehlikesi geçirdiği belirlenen Kurnaz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
