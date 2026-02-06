Adana'da kayıp Alzheimer hastası barakada bulundu
Saimbeyli'de kaybolan Alzheimer hastası İbrahim Akburak, arama kurtarma ekiplerince ormanda bir barakada bulundu. Sağlık durumu iyi olan Akburak, hastaneye kaldırıldı.
ORMANDA BARAKADA BULUNDU
Saimbeyli ilçesinde dün evden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası İbrahim Akburak, arama kurtarma ekipleri tarafından ormanda bir barakada bulundu. Sağlık durumu iyi olan Akburak, tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel