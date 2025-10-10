Haberler

Alzheimer Hastası M.C. 9 Saat Sonra Bulundu

Güncelleme:
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası M.C., yapılan arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. M.C., yaklaşık 9 saat sonra termal drone ve karadan yürütülen çalışmalarla ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası kişiye ulaşıldı.

Alzheimer hastası M.C. (76), dün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailesinin durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine M.C'yi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Termal görüşlü drone yardımıyla havadan, aydınlatma kuleleriyle de karadan yürütülen çalışmalar sonucunda M.C, yaklaşık 9 saat sonra bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.C, yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
