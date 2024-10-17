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Alzheimer Hastası Kadın Kayıp İhbarının Ardından Bulundu

Alzheimer Hastası Kadın Kayıp İhbarının Ardından Bulundu
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, evinden 4 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında sağ olarak bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kadın, sağlık durumu iyi olarak kurtarıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan İstasyon Mahallesi sakini 79 yaşındaki Şevkiye Parlak'ın bulunması çalışmalarına katıldı.

Yaşlı kadın, çalışmaların 3. saatinde itfaiye ekiplerince Hacırahmanlı Mahallesi tren yolu istikametindeki üzüm bağına bulundu.

İlk yardımı yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirlenen kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Güncel

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