Malatya'da kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu

MALATYA'nın Darende ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Hasan Yaşar (80), evinin yakınındaki otluk alanda ölü bulundu.

Olay, 7 Aralık'ta İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Hasan Yaşar'ın yakınları, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evin etrafında arama çalışması başlatan ekipler, dün akşam saatlerinde Yaşar'ı evine 600 metre mesafede otluk alanda ölü buldu. Yaşar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA