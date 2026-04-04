Mardin'de ölü bulunan Alzheimer hastası kadın, toprağa verildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan, arama çalışmalarının 2'nci gününde arazide ölü bulunan Alzheimer hastası Cemile Özkan (80), toprağa verildi.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Cemile Özkan, 2 Nisan gecesi evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları kendi imkanlarıyla Özkan'a ulaşamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede başlattığı arama-kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde Özkan, mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafede arazide ölü bulundu.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Cemile Özkan'ın cenazesi, mahalleye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Özkan, aile kabristanında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

