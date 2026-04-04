Haberler

Mardin'de ölü bulunan Alzheimer hastası kadın, toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinden çıkan ve 2 gün sonra ölü bulunan Alzheimer hastası Cemile Özkan (80), cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Cemile Özkan, 2 Nisan gecesi evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları kendi imkanlarıyla Özkan'a ulaşamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede başlattığı arama-kurtarma çalışmalarının 2'nci gününde Özkan, mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafede arazide ölü bulundu.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Cemile Özkan'ın cenazesi, mahalleye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Özkan, aile kabristanında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

