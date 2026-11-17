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HOHHOT, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Alxa Sağ Sancağı'nda çobanlar ilkbahar ve yaz boyunca serbest dolaşmaya bırakılan develeri aramak için Badain Jaran Çölü'nün derinliklerine gidiyor.

Yerel çobanlar, her yıl sonbaharın sonlarında ve kışın başlarında develeri bir araya getirerek kışın otlayacakları meralara götürüyor.

Kaynak: Xinhua