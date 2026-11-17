Alxa Sağ Sancağı'nda çobanlar develeri kış meralarına götürmek için topluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İç Moğolistan'ın Alxa Sağ Sancağı'ndaki çobanlar, ilkbahar ve yaz boyunca serbest dolaşmaya bırakılan develeri bulmak için Badain Jaran Çölü'nün derinliklerine gidiyor. Her yıl sonbahar sonu ve kış başında develeri toplayıp kış meralarına götürüyor.
HOHHOT, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Alxa Sağ Sancağı'nda çobanlar ilkbahar ve yaz boyunca serbest dolaşmaya bırakılan develeri aramak için Badain Jaran Çölü'nün derinliklerine gidiyor.
Yerel çobanlar, her yıl sonbaharın sonlarında ve kışın başlarında develeri bir araya getirerek kışın otlayacakları meralara götürüyor.
Kaynak: Xinhua