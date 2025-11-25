Altyapı Çalışmasında İş Makinesiyle Yaya Öldüğü İçin Operatöre Ev Hapsi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde altyapı çalışması sırasında geri manevra yapan iş makinesi operatörü E.A., 84 yaşındaki Okan Işık'a çarparak ölümüne neden oldu. Operatör hakkında ev hapsi kararı alındı.
Okan Işık'a (84) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan iş makinesi operatörü E.A. (37), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
E.A. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Şüphelinin ifadesinde, "Geri geri giderken yayayı görmedim" dediği öğrenildi.
Yıldız Caddesi'nde dün E.A. idaresindeki iş makinesi geri manevra yaparken, çalışma alanından geçen Okan Işık'a çarpmış, yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetmişti.