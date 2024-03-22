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Niğde Kaymakamı Şehit Piyade Er İsa Kul'un Ailesiyle İftar Yaptı

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Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Kaymakam Abdussamed Yiğit, şehit piyade er İsa Kul'un Yakacık köyünde oturan ailesiyle iftar yaptı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymamak Yiğit, 1998 yılında Kars'ın Digor ilçesinde şehit olan Kul'un ailesinin evine giderek ramazanlarını tebrik etti, birlikte iftar açtılar.

Ailenin taleplerini dinleyen Yiğit, her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını, ülkenin birlik ve bütünlüğünü kimsenin bozamayacağını belirtti.

Yiğit, şehidin annesi Nazmiye Kul'a Türk bayrağı hediye etti.

Kaymakam Abdussamed Yiğit'e, köy muhtarı Çelebi Çili, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Karakullukçu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yeliz Börekçi eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Altunhisar Jandarma Piyade Niğde Politika Güncel Haberler

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