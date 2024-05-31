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Altunhisar'da Kurban Bayramı öncesi kurban sevklerine denetim artırıldı

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Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde kurban sevklerine ilişkin denetim artırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, yol kenarı denetim istasyonları ile polis ve jandarmanın kontrol noktalarında denetimlere katılıyor.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde kurban sevklerine ilişkin denetim artırıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurulan geçici kurban satış yerlerine ve hayvan pazarlarına, il içi ve iller arası hayvan hareketliliğinin artması nedeniyle bulaşıcı hayvan hastalıkları, salgının önüne geçilmesi ve yetiştirici mağduriyetinin önlenmesine yönelik denetimler sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, yol kenarı denetim istasyonları ile polis ve jandarmanın kontrol noktalarında denetimlere katılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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