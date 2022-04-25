Altınova Belediyesi ramazanda her gün Ayasofya Camii'ne ücretsiz gezi düzenliyor

Yalova'nın Altınova ilçe Belediyesince, İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yönelik ramazan ayında her gün düzenlenen ücretsiz ziyaretler ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Sultanahmet Meydanı ve tarihi hanları ziyaret eden Altınovalılar, belediyenin düzenlediği iftar programında oruçlarını açtıktan sonra Ayasofya Camii'nde teravih namazlarını kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Ayasofya'nın Türk ve İslam tarihi adına önemli bir mabet olduğunu belirtti.

Gezilere gösterilen yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Oral, şunları kaydetti:

"86 yıl sonra zincirlerin kırıldığı Ayasofya; Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti, duası. Necip Fazıl Kısakürek'ten Nazım Hikmet'e aziz vatanın, aziz milletin hayaliydi. Altınova Belediyemizin bu ulu mabet için düzenlediği seferlere 7'den 77'ye her yaştan, her görüşten hemşehrilerimizin katıldığını görmek bizleri fazlası ile mutlu ediyor. Tüm hemşerilerimizi Ayasofya'da tarihe tanıklık etmeye bekliyoruz."