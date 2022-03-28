Altınova'da özel eğitim öğrencileri mini konser verdi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde "Sen Benim Diğer Yarımsın" adlı proje kapsamında özel eğitim öğrencileri tarafından gösteri sunuldu.

Piyale Paşa Ortaokulu ve Alime Paşa Özel Eğitim Uygulama Okulunca mini konser programı düzenlendi.

Özel eğitim öğrencileri, Piyale Paşa Ortaokulu'ndaki etkinlikte mini konser verdi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve daire müdürlerinin katıldığı program, okul bahçesinde fidan dikimiyle sona erdi.