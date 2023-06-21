Altınekin'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Konya'nın Altınekin ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Konya'nın Altınekin ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Belediye Meydanı'nda düzenlenen kampanyada, kan vermek isteyenler mobil araçta kan bağışında bulundu.
Kızılay yetkilileri yaptıkları açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra kan stokunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.
Kampanya çerçevesinde 26 ünite kan toplandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Selçuk Ezdemir - Güncel