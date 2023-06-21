Altınekin'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Konya'nın Altınekin ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda düzenlenen kampanyada, kan vermek isteyenler mobil araçta kan bağışında bulundu.

Kızılay yetkilileri yaptıkları açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra kan stokunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.

Kampanya çerçevesinde 26 ünite kan toplandığı öğrenildi.