Başkentte, TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi

Başkentte, TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi
Altındağ Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği', Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı bilimsel deneyler, teknoloji sergileri ve atölye çalışmaları ile katılımcılara farklı öğrenme deneyimleri sunuldu.

Altındağ Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" düzenlendi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel deneyler, teknoloji sergileri, atölye çalışmaları ve paneller yer alıyor.

Çocuklardan yetişkinlere uzanan geniş bir katılım yelpazesiyle bilimsel merakın ve öğrenme isteğinin desteklenmesi hedeflenen şenlikte, öğrenciler, öğretmenler ve bilim meraklıları bir araya geldi.

Farklı yaş gruplarına hitap eden 26 atölyenin bulunduğu şenlikte, doğa bilimleri, teknoloji ve tasarımın yanı sıra sanat temelli etkinlikler de gerçekleştirilerek katılımcılara farklı alanlarda öğrenme deneyimi sunuldu.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

Yenildikleri maçtan sonra yaptıklarına bakar mısınız!
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu

İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba

İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! ATMACA füzesine yeni yetenek

Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabet vurdu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

Yenildikleri maçtan sonra yaptıklarına bakar mısınız!
Taraftar şokta! Dev kulübe 60 puan silme cezası geliyor

Taraftar şokta! Dev kulübe eşi benzeri görülmemiş ceza
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

Sosyal medyayı sallıyorlar