7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

  • İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, altın kaçakçılığı soruşturması kapsamında ALEKS Metal, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. dahil 7 şirkete baskın yaptı.
  • 7 şirketin sahibi 7 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.
  • Soruşturmada şüphelilere 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık' ve '1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet' suçlamaları yöneltiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı öne sürülen ve 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

7 ŞİRKETE BASKIN YAPILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamındaki 3'üncü dalga operasyonda ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler ile AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. şirketlerinin de aralarında bulunduğu 7 şirkete yönelik baskınlar yaptı.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bu şirketlerin sahibi 7 şüphelinin adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

SORUŞTURMADA 4 SUÇLAMA VAR

Soruşturmada şüphelilere "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" , "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili Tebliğlere Muhalefet" suçlamaları yöneltiliyor.

Abdullah Karlıdağ
