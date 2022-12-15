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Altılı masanın Saraçhane'deki mitingine yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı bildirildi

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Altılı masanın Saraçhane'deki mitingine yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı bildirildi

İstanbul'daki emniyet kaynakları, altılı masanın Fatih Saraçhane'deki mitingine yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını bildirdi.

İstanbul'daki emniyet kaynakları, altılı masanın Fatih Saraçhane'deki mitingine yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.
İl emniyet kaynakları, İBB Başkanı İmamoğlu ile parti liderlerinin konuşma yaptığı mitinge, 25 bin civarında katılım olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Fatih Güncel Haberler

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