Altı Liderin Buluşması Sona Erdi, Görüşme Yaklaşık Altı Saat Sürdü

Altı siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geldiği "liderler buluşmasının" üçüncüsü yaklaşık altı saatlik çalışmanın ardından sona erdi.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri üçüncü buluşmayı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğindeki iftar yemeğinde yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ağırlandığı yemek; 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ANAP Genel Başkanı olarak son kullandığı makam odasında yenildi.

Altı liderin saat 19.33'te başlayan buluşması, saat 01.20 sularında sona erdi. Toplantı yaklaşık altı saat sürdü. Toplantıdan ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Akşener çıktı. Akşener'in ardından sırasıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ayrıldı.