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Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti

18 Aralık 2023 09:29 Güncelleme: 09:30 Abone Ol

Altı Nokta Körler Derneği Isparta Şube Başkanı İsmail Er, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Başdeğirmen, engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi ve engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı zorlukların önüne geçmek için gayret ettiklerini ifade etti. İsmail Er ise Başdeğirmen'e teşekkür plaketi takdim etti.