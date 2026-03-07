Haberler

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak tüm kadınların gününü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında, toplumun en temel yapı taşı olan ailenin özünde, merhametiyle, vicdanıyla ve fedakarlığıyla hayatı anlamlandıran kadınların var olduğunu belirtti.

Kadının bir ailenin huzurunu, toplumun ahlakını ve geleceğini şekillendiren en kıymetli emanet olduğunu belirten Altay, "İslam medeniyeti, kadına bu anlayışla yaklaşmış, onu hayatın her alanında onuruyla, şahsiyetiyle ve değeriyle var eden bir anlayış ortaya koymuştur. Başta Konya'mızın kıymetli kadınları olmak üzere, Gazze'de ve mazlum coğrafyalarda sabrı ve dirayetiyle insanlığa onur dersi veren hanım kardeşlerimizi selamlıyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."ifadesini kullandı.

