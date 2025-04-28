Alparslan Türkeş Üniversitesi'nde Diplomasi Zirvesi Başladı

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ) düzenlenen "Diplomasi Zirvesi: Şekillenen Yeni Dünya" programı başladı.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Diplomasi Kulübünce üniversitenin konferans salonunda organize edilen panelde, kulübün sadece bilim ve teknoloji alanında değil sosyal branşlarda da iyi çalışmalar yaptığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da programda diplomasinin güncel meselelerinin farklı disiplinlerden gelen yaklaşımlarla ele alınacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Uluslararası sistemin dönüşen yapısı, küresel diplomasi sahnesinde yaşanan dinamik değişimler ve çok boyutlu krizlerin doğurduğu yeni güç dengeleri genç bir perspektifle analiz edilecek. Bu önemli girişim yalnızca öğrencilerin teorik bilgisini derinleştirmekle kalmayan, aynı zamanda onları eleştirel düşünmeye sevk eden ve çok aktörlü bir dünya düzeninde söz sahibi bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan nitelikli bir platform."

Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu Kamu Diplomasisi Ataşesi Adam Benz'in de konuşma yaptığı etkinlikte, Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı sanatçıları konser verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı" projeleri kapsamında gerçekleştirilen zirve, 2 gün sürecek.

Doç. Dr. Serhat Eskiyörük'ün moderatörlüğü üstleneceği zirvede, Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Dr. Öğr. Üyesi Somer Şimşeker, Prof. Dr. Hayati Aktaş, Güvenlik ve Strateji Uzmanı Erol Karakuş, Dr. Öğr. Üyesi Kaan Ataç, Doç. Dr. Atike Eda Özdemir, Büyükelçi Numan Hazar, Doç. Dr. Serhat Eskiyörük, Prof. Dr. Fırat Purtaş, Prof. Dr. Kutay Karaca, Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi ve Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu konuşmacı olarak yer alacak.