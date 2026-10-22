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Alp Kamber'in 'Güzel Bir Şarkı' filminin çekimleri İstanbul Çekmeköy'de başladı

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Yönetmen Alp Kamber'in ikinci uzun metraj filmi 'Güzel Bir Şarkı'nın çekimleri İstanbul Çekmeköy'de başladı. Keremcem'in başrolde yer aldığı film, Sinoplu rock grubu Virgül üyelerinin 20 yıl sonra acı bir haberle bir araya gelmesini konu alıyor.

Yönetmen Alp Kamber'in "Güzel Bir Şarkı" adlı ikinci uzun metraj filminin çekimleri başladı.

Kamber'in, gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek senaryosunu da yazdığı filmin başrollerini Keremcem, Ergül Miray Şahin, Can Mutlu, Şükrü Yıldız ve Suat Köçer üstlendi.

Çekimleri İstanbul Çekmeköy'de başlayan filmin konusu kısaca şöyle:

"Bir dönem Sinop'un sevilen rock grubu Virgül'ün üyeleri, aradan geçen 20 yılın ardından acı bir haberle yeniden bir araya gelir. Grubun basçısı Sonay hastanededir ve umut giderek tükenmektedir. Müzik hayallerinin peşinden İstanbul'a giden ancak aradığını bulamayan Akın, memleketine döndüğünde yalnızca eski dostlarıyla değil geride bıraktığı aşkla, kırgınlıklarla ve kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır. Paslanmış üç adamın tek bir amacı vardır, Sonay'ın yıllar önce "Bitirmek için geliyorum." dediği o şarkıyı bulmak ve son kez birlikte çalmak."

Görüntü yönetmenliğini Ulvi Çakmak'ın üstlendiği, dostluk, pişmanlık ve müziğin iyileştirici gücü üzerine kurulu film, kahkaha ve hüznün iç içe geçtiği hikayesiyle seyirciyi dokunaklı bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

Alp Kamber'in bir önceki uzun metraj filmi "Güzel Bir Rüya", 2023'te Cannes World Film Festival'de En İyi Aile/Çocuk Filmi ödülünü kazanırken, En İyi Uzun Metraj Kurmaca kategorisinde de aday gösterilmişti.

Film, ABD merkezli "KIDS FIRST! Film Festivali"nin resmi seçkisinde de yer almıştı.

Kaynak: AA
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