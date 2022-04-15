"Alo Fetva Hattı"nda ramazan yoğunluğu

KARS (AA) - Kars İl Müftülüğünde dini konularda hizmet veren "Alo Fetva" hattı, ramazan ayında da vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlıyor.

İl Müftülüğündeki Alo 190 Fetva Hattı'nda, topluma sahih dini bilginin ulaştırılması amacıyla vatandaşlardan gelen çok sayıda soruya cevap veren görevliler, bugünlerde özellikle oruç konusunda gelen soruları yanıtlıyor.

Ramazan dolayısıyla yoğunluk yaşanan hatta hizmet veren 5 din görevlisi, vatandaşların merak ettiği konularda sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine, bölgesel olarak nöbetleşe 24 saat esasına göre fetva hattının hizmet verdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda camilerde eski saf düzenine geçildiğini hatırlatan Eviş, şöyle konuştu:

"Bu yıl geçen sene kadar yoğun olmamakla beraber, özellikle Kovid-19 vakalarının düşmesinden dolayı cemaatimizle camide konuşabildiğimiz için kürsülerde verdiğimiz vaazlardan dolayı soru sayısında düşmeler oluyor. İlginç sorular da geliyor. "Kripto parayla zekat verilir mi, yalan söylemek orucu bozar mı, saç ektirmek orucu bozar mı?" gibi sorular soruluyor. Astım hastalarından sorular alıyoruz. Hatta çağrılar geldiği gibi vatandaşlar camilerde de sorularını soruyor. Soruların olması vatandaşlarımızın dine karşı duyarlı ve hassas olduğunu gösteriyor."