ALO 199'dan işitme engellilere işaret dili desteği

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ALO 199 Çağrı Merkezi'nde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlattı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2014 yılından bu yana 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ALO 199, kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres işlemlerinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeyi sürdürüyor.

Erişilebilirliği artırmak amacıyla başlatılan yeni uygulamada, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için işaret dili bilen çağrı merkezi personeli görevlendirildi.

Vatandaşlar, görüntülü bağlanarak randevu ve bilgi alma işlemlerini doğrudan işaret diliyle gerçekleştirebilecek.

Yapay zeka teknolojisi ise sistemin arka planındaki analiz süreçlerinde kullanılıyor. Temsilcilerle yapılan görüşmeler ve görüşme sonrası uygulanan memnuniyet anketleri, yapay zeka araçlarıyla incelenerek hizmet süreçleri optimize ediliyor.

Kaynak: AA