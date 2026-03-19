Alo 170'e 17,7 Milyon Çağrı Geldi

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e geçen yıl 17 milyon 708 bin 612 çağrı geldi.

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili soru, öneri ve şikayetlerin iletilmesi ve bunlara çözüm bulunması amacıyla 2010'da kurulan Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'e her gün binlerce çağrı geliyor.

Kendilerine iletilen sorulardan yetkileri kapsamındakileri yanıtlayan çağrı merkezi çalışanları, uzmanlık bilgisi gerektiren diğer konularda ise vatandaşları doğru şekilde ilgili birimlere yönlendirerek sürecin etkili ilerlemesini sağlıyor.

Bu kapsamda, geçen yıl Alo 170'e 17 milyon 708 bin 612 çağrı geldi. Bu çağrılardan 15 milyon 330 bin 516'sı çağrı operatörlerince karşılandı.

Vatandaşların başvurularından yüzde 95,4'ü çağrı merkezi personelince çözümlenirken, yüzde 4,6'sı için vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumuna yönlendirildi.

Çağrı merkezine kurulduğu günden yılbaşına kadar gelen çağrı sayısı ise 228 milyon 465 bin 224'e ulaştı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
