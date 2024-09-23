Almus Kaymakamı Emre Çömen'den Tokat İl Jandarma ve Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu ve başarılar diledi.
Almus Kaymakamı Emre Çömen Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'ı ziyaret etti.
Çömen, Küyük'ü ziyaret ederek bir süre görüş alışverişinde bulundu.
Daha sonra Çömen, Aydın'ı ziyaret etti. Çömen, Aydın'a görevinde başarılar diledi.