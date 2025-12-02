Haberler

Almanya ve Mısır'dan Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki barış için öncelikle ateşkese uyulması gerektiğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

İki bakan, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Alman Bakan Wadephul, İsrail'in Gazze'de ateşkese uyması ve daha fazla insani yardıma izin vermesi gerektiğini söyledi.

Gazze konusunda tutumlarının net olduğunu vurgulayan Wadephul, "Hamas, Gazze üzerindeki hakimiyetinin sona ermesi gerektiğini anlamalı. Gazze halkı için durumun nihayet düzelebilmesi için silahsızlanmalı. İsrail de ateşkese uymalı ve özellikle daha fazla insani yardıma izin vermelidir. Bunu İsrail'deki muhataplarımıza defalarca vurguladık." dedi.

Wadephul ayrıca, bölgede barışın sağlanması konusunda Mısır'ın yoğun ve verimli arabuluculuk çabalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Kahire'de bir yeniden yapılanma konferansı düzenlemek istiyoruz"

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise Orta Doğu'daki tüm sorunların özünün Filistin meselesi olduğunu belirtti.

Abdulati, "Burada Başkan Trump'ın barış planının bir sonraki aşaması için yakın koordinasyon gerekliliğinden bahsettik. Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım getirmek için çalışmalıyız ki sahadaki ihtiyaçlar karşılansın. İnsani yardım Gazze'ye kısıtlamalar olmadan girmelidir." diye konuştu.

Ateşkesi pekiştirmek ve ardından barış planında öngörülen bir sonraki aşamaya geçmek için çalıştıklarını belirten Abdulati, "Kahire'de bir yeniden yapılanma konferansı düzenlemek istiyoruz ve bu bağlamda Güvenlik Konseyinin kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Abdülati, şunları kaydetti:

"Bölgede istikrarın tek garantisi, uluslararası hukuk temelinde Filistin sorununa siyasi bir çözümdür. Toprak bütünlüğü, özellikle Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasındaki bağa saygı gösterilmelidir. Gazze Şeridi'nin bölünmesine şiddetle karşıyız. 1967 planında belirtildiği gibi iki devletli bir çözüm olarak Filistin devletini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.