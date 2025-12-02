Almanya ve Mısır'dan Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

İki bakan, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Alman Bakan Wadephul, İsrail'in Gazze'de ateşkese uyması ve daha fazla insani yardıma izin vermesi gerektiğini söyledi.

Gazze konusunda tutumlarının net olduğunu vurgulayan Wadephul, "Hamas, Gazze üzerindeki hakimiyetinin sona ermesi gerektiğini anlamalı. Gazze halkı için durumun nihayet düzelebilmesi için silahsızlanmalı. İsrail de ateşkese uymalı ve özellikle daha fazla insani yardıma izin vermelidir. Bunu İsrail'deki muhataplarımıza defalarca vurguladık." dedi.

Wadephul ayrıca, bölgede barışın sağlanması konusunda Mısır'ın yoğun ve verimli arabuluculuk çabalarından memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Kahire'de bir yeniden yapılanma konferansı düzenlemek istiyoruz"

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise Orta Doğu'daki tüm sorunların özünün Filistin meselesi olduğunu belirtti.

Abdulati, "Burada Başkan Trump'ın barış planının bir sonraki aşaması için yakın koordinasyon gerekliliğinden bahsettik. Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım getirmek için çalışmalıyız ki sahadaki ihtiyaçlar karşılansın. İnsani yardım Gazze'ye kısıtlamalar olmadan girmelidir." diye konuştu.

Ateşkesi pekiştirmek ve ardından barış planında öngörülen bir sonraki aşamaya geçmek için çalıştıklarını belirten Abdulati, "Kahire'de bir yeniden yapılanma konferansı düzenlemek istiyoruz ve bu bağlamda Güvenlik Konseyinin kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Abdülati, şunları kaydetti:

"Bölgede istikrarın tek garantisi, uluslararası hukuk temelinde Filistin sorununa siyasi bir çözümdür. Toprak bütünlüğü, özellikle Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasındaki bağa saygı gösterilmelidir. Gazze Şeridi'nin bölünmesine şiddetle karşıyız. 1967 planında belirtildiği gibi iki devletli bir çözüm olarak Filistin devletini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz."