Almanya ve Güney Afrika, ABD ve İran'a müzakerelere yeniden başlama çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ABD ve İran'a müzakerelere yeniden başlamaları yönünde çağrıda bulundu.

Wadephul ile Lamola, başkent Berlin'de görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede dünyadaki çeşitli krizleri ve çatışmaları ele aldıklarını ifade eden Wadephul, Sudan halkının çektiği acıyı sona erdirmek için uluslararası toplumun çabalarını yoğunlaştırması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Körfez'deki duruma ilişkin de benzer görüşü paylaştıklarını aktaran Wadephul, ateşkesin ardından ilgili taraflardan şimdi bölge için sağlam ve kalıcı bir barış sağlamalarını talep ettiklerini söyledi.

Wadephul, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı ablukanın başarısızlıkla sonuçlanan müzakereleri yeniden başlatmak için uygun bir yöntem olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Görüşmelerin devam etmesini çok önemli buluyoruz. İslamabad'daki müzakereler öncesinde buna (görüşmelere) katıldım ve İslamabad'daki müzakerelerin kesilmesinden sonra da bölgedeki ortaklarla bunu doğrudan sürdürdüm. Bu müzakerelerin sona erdiği anlamına gelmiyor. Müzakerelerin, İslamabad'da olmasa da devam edeceğini varsayıyorum." yanıtını verdi.

Ateşkesin devam ettiğini ifade eden Wadephul, "Ben sadece iki tarafa bu zamanı değerlendirmeye devam etmeleri için acilen çağrıda bulunabilirim." ifadesini kullandı.

Wadephul, bunun uluslararası toplumun, bölgenin ve "şimdi bu yolu gitmeye ve müzakere edilmiş bir çözüm aramaya karar veren" çatışmanın taraflarının çıkarına olduğunu kaydetti.

İran'ın nükleer silah elde etme çabasına ilişkin tutumunu inandırıcı ve güvenilir bir şekilde terk etmesi gerektiği yönündeki Amerika'nın pozisyonunu güçlü bir şekilde desteklediğini ifade eden Wadephul, "Bunun makul, denetlenebilir ve inandırıcı olması gerekir. Buna ulaşılabilirse diğer tüm konuların birlikte çözülebileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Wadephul, sorunların acilen açıklığa kavuşturulması ve uluslararası bir deniz ulaşım yolu olan Hürmüz Boğazı'nın serbest ve açık kalmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Lamola da ülkesinin ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kınadığını anımsattı.

Güney Afrika olarak diplomasiye inandıklarını ifade eden Lamola, "Müzakereler tek yoldur. Müzakereler sürdürülmelidir. Diyalog derinleştirilmelidir ve kapsamlı, kalıcı bir barış çözümü bulunmalıdır. Buna ulaşmanın tek yolu, herkesin müzakere masasına oturmasıdır." ifadesini kullandı.

Lamola, Pakistan'daki görüşmelerin 21 saat sonra aniden sona ermesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, tarafların sabırlı olmaları ve müzakerelerde birbirlerine hareket alanı bırakmaları gerektiğini vurguladı.

ABD'nin İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası kararına ilişkin de Lamola, "Ablukanın müzakerelere yardımcı olacağını düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.