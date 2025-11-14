Haberler

Almanya, Ukrayna'ya 2026'da 11,5 Milyar Avro Yardım Yapacak

Güncelleme:
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya yapılan yardımların 2026'da 11,5 milyar avronun üzerine çıkacağını duyurdu. Almanya'nın desteğinin süreceğini ve NATO ile ortaklıklarını vurgulayan Pistorius, Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı birlikte kararlı bir şekilde tepki verdiklerini belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya 2026'da 11,5 milyar avrodan fazla yardım yapacağını duyurdu.

Pistorius, başkent Berlin'de yapılan Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'dan oluşan E5 Grubu savunma bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın desteğinin devam edeceğini ifade eden Pistorius, " Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağız, bize güvenmeye devam edebilir. Uzaktan bağlanarak katılan ve bize güncel bilgileri veren Ukraynalı mevkidaşımız Denis Şmigal'e bir kez daha garanti verdik." dedi.

Pistorius, Almanya'nın Ukrayna'ya destek vermede önde olmaya devam edeceğini ve Alman Meclisinin dün Ukrayna'ya yardımın artırılması yönündeki önerisini kabul ettiğini belirterek, "Böylelikle (yardımlar) 2026'da 11,5 milyarın üzerine çıkacak." diye konuştu.

ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren " Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) mekanizmasında Almanya'nın da yer aldığını anımsatan Pistorius, Almanya'nın 500 milyon avroluk büyük bir PURL paketinin finansmanını daha önce üstlendiğini aktardı.

Almanya Savunma Bakanı, dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile konuştuğunu, bu görüşmede ayrıca ülkesinin 150 milyon avroluk bir başka PURL paketine katılacağını söylediğini kaydetti.

Toplantıda hibrit saldırıları da ele aldıklarını kaydeden Pistorius, Rusya'nın kendi sorunlarından ve yetersizliklerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını ileri sürdü.

Pistorius, Rusya'nın aynı zamanda Avrupa'daki toplumları tedirgin etmeye ve korkutmaya çalıştığını savunarak, "Çeşitli türlerdeki hibrit saldırılara kararlılıkla, birlikte ve aynı zamanda ihtiyatlı bir şekilde tepki verdik." dedi.

-İtalyan bakan Crosetto'nun açıklaması

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da Avrupa savunması için güçlerin birleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Almanya'nın savunma yatırımlarındaki büyümesi Avrupa vatandaşları için bir garantidir." ifadesini kullandı.

Crosetto, toplantılarına katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın kendileriyle Ukrayna'daki Rus saldırılarının yüzde 93'ünün sivillere yönelik olduğu bilgisini paylaştığını aktararak, "Bu, Rusya'nın Ukrayna vatandaşlarına karşı savaşı. ve Avrupa bunu en başından anladı. Bu yüzden Ukrayna'nın yanındayız." diye konuştu.

İtalyan Bakan, savaşın sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in genişleme arzusu yüzünden devam ettiğini söyledi.

Crosetto, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin Ukrayna'daki son yolsuzluk soruşturmalarına atıfla Kiev'e gönderilmek üzere ABD silahları satın almanın yolsuzluğu körükleyebileceği endişesini dile getirmesine de değinerek, "Salvini'nin endişelerini anlıyorum ama bir ülkeyi, iki yozlaşmış insan üzerinden yargılamam. Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda Sicilya'ya çıkan Amerikalılar ve İngilizlerin, İtalya'yı mafyanın varlığına göre değil, diğer dürüst İtalyanlara yardım etmek için geldiği gibi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
