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Almanya, Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus füzelerini teslim etmeyi düşünmüyor

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın kendi geliştirdiği silahlarla Rus hedeflerini başarıyla vurduğunu belirterek, Taurus füzelerinin teslim edilmesinin artık gerekli olmadığını açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşta artık uzun menzilli Taurus füzelerine ihtiyaç duymadığı için bunları teslim etmeyi düşünmediklerini belirtti.

Pistorius, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın halihazırda kendi geliştirdiği silahları kullanarak hedeflerine ulaştığını aktararak, "Ukrayna'nın artık Taurus'a ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Ukrayna'nın kendi uzun menzilli insansız hava araçları ve diğer sistemleriyle Rus hedeflerini başarıyla vurduğunu dile getiren Pistorius, "Ukrayna, uzun menzilli insansız hava araçları, seyir füzeleri ve diğer sistemleri kullanarak bunu çok etkileyici şekilde gösteriyor. Şu anda bu silahların verimliliğini ve vurma gücünü kanıtlıyorlar; Rus altyapısına ciddi hasar veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, menzili 500 kilometreden fazla olan ve köprüler ile yeraltı komuta sığınakları gibi ağır şekilde tahkim edilmiş hedefleri vurabilen hassas güdümlü Taurus füzelerini defalarca talep ediyor.

Berlin ise bu silahların, Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak için kullanılabileceğinden ve Almanya'nın çatışmaya doğrudan dahil olmasına yol açabileceğinden endişe ederek, taleplere sürekli karşı çıkıyordu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
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