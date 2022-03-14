Almanya Şansölyesi Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı
AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Esenboğa Havalimanı Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un araç ile gelişi Scholz ve beraberindeki heyetin uçağa binmesi Uçağın pistten ayrılması ANKARA - Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı.
ANKARA (AA) - Esenboğa Havalimanı
Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un araç ile gelişi
Scholz ve beraberindeki heyetin uçağa binmesi
Uçağın pistten ayrılması ANKARA - Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı.