Almanya Şansölyesi Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya Şansölyesi Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı

AA - İbrahim Saykılı - Güncel
 - Güncelleme:

Esenboğa Havalimanı Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un araç ile gelişi Scholz ve beraberindeki heyetin uçağa binmesi Uçağın pistten ayrılması ANKARA - Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı.

ANKARA (AA) - Esenboğa Havalimanı

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'un araç ile gelişi

Scholz ve beraberindeki heyetin uçağa binmesi

Uçağın pistten ayrılması ANKARA - Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı.

Almanya Şansölyesi Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı

Almanya Şansölyesi Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı

Almanya Şansölyesi Scholz, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'dan ayrıldı

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Esenboğa Havalimanı, Tragger, Almanya, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title