Almanya, oturum izni iptal edilen taz muhabiri için İsrail nezdinde girişimde bulundu

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, İsrail'in Almanya'da yayımlanan taz (Die Tageszeitung) gazetesinin İsrail muhabiri Serena Bilanceri'nin oturum iznini iptal etmesine ilişkin, gazetecinin ülkede çalışabilmesi için İsrailli yetkililer nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirterek, dünya çapında basın ve ifade özgürlüğü için mücadele ettiklerini ve bu olayda da aynı tutumu sergilediklerini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Hinterseher, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, taz gazetesinin İsrail tarafından oturum izni iptal edilen muhabiri Bilanceri'ye ilişkin soruları yanıtladı.

Alman gazetecinin durumundan haberdar olduklarını söyleyen Hinterseher, Almanya'nın her yerde basın özgürlüğünü korumak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Hinterseher, söz konusu vakayı çok ciddiye aldıklarını vurgulayarak, "Bu konuyu halihazırda üst düzey ve en üst düzey yetkililer aracılığıyla, bu kısa süre içinde İsrail makamlarına ve İsrail hükümetine defalarca gündeme getirdik ve bunu gelecekte de yapmaya devam edeceğiz." dedi.

İsrail hukukuna ilişkin değerlendirme yapamayacağını dile getiren Hinterseher, Almanya'nın dünya çapında basın ve ifade özgürlüğü için mücadele ettiğini ve bu olayda da aynı tutumu sergilediğini kaydetti.

Diğer Alman veya Almanca yayın yapan medya kuruluşlarının muhabirlerinin de benzer durumla karşılaşması halinde hükümetin ne tür önlemler alacağına ilişkin soruya Hinterseher, bunun spekülasyon olacağını söyleyerek yanıt vermedi.

Almanya'nın basın özgürlüğünü savunduğuna işaret eden Hinterseher, hükümetin bu vakada çözüm bulmak amacıyla defalarca üst düzey girişimlerde bulunduğunu yineledi.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın konuyla ilgilendiğini doğrulayan Hinterseher, Bakan'ın İsrailli mevkidaşıyla bu konuyu görüşüp görüşmediğine ve görüşmelerde akreditasyon talebinin gündeme getirilip getirilmediğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Hinterseher, gizli görüşmeler hakkında bilgi paylaşmadıklarını belirterek, Dışişleri Bakanı'nın doğal muhatabının İsrail Dışişleri Bakanı olduğunu ifade etti.

İsrail makamları, Bilanceri'nin 2025'te yayımladığı iki yazısında, İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep ettiği gerekçesiyle oturum iznini iptal etmişti.

Kaynak: AA