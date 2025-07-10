Almanya, Nijerya'ya 20 Milyon Avroluk Destek Programı Başlattı

Almanya hükümeti, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno ve Yobe eyaletlerinde yaşayanlara yönelik 20 milyon avroluk yeni bir destek programı başlattı.

Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla finanse edilen projeyle, bölge halkına direnç kazandırılması, sosyal uyumun güçlendirilmesi ve onurlu bir gelecek inşa edilmesi hedefleniyor.

UNICEF Nijerya Temsilci Yardımcısı Rownak Khan, 20 milyon avroluk insani yardım desteğinin 200 bin kişiye ulaşması amacıyla çalışacaklarını belirtti.

Projenin ilk aşamasında 150 binden fazla kişiye temel hizmetlere erişim sağlandığını, 40 binden fazla çocuğun yeniden okula döndüğünü ve 300 binden fazla kişinin temiz suya eriştiğini kaydeden Khan, "Direnç sadece bir kavram değil, bir haktır. Barış bir hedef değil, her çocuk, kadın ve hane için bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Khan, projenin ergen kız çocukları, kadınların başında olduğu haneler ve engelli bireyler gibi kırılgan gruplara dört yıl boyunca hayati destek sağladığını belirterek yeni dönemde daha derin iş birlikleriyle topluluk temelli, sürdürülebilir çözümlerin teşvik edileceğini kaydetti.

Projenin ikinci aşamasında gıda güvenliği, temel hizmetlere erişim ve barış inşası çabalarının daha da genişletileceğini vurgulayan Khan, "Yıllardır süren silahlı çatışmalar, iklim değişikliği ve ekonomik zorluklar nedeniyle bölgedeki geçim kaynakları yok oldu, tarım sistemleri çöktü, aileler yerinden edildi. Özellikle çocuklar ve kadınlar büyük mağduriyet yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.