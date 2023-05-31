Almanya, kendi düğününe katılmak için başvuran Türk polise vize vermedi

Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına vize verme noktasında çıkardığı problemler, artık başka boyutta. Son olarak İstanbul Emniyeti'nde görevli polis memuru A.K. Alman vatandaşı nişanlısı ile Almanya'da yapılacak düğünü için vize alamadı. 3 Haziran'daki düğününe katılamayacak olan A.K. asıl şoku ise annesine vize verilmesinin ardından yaşadı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türk vatandaşlarına vize vermekte sıkıntı çıkarması, son ayların en çok konuşulan konularından oldu. Bu soruna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca insan Schengen vizesi ile ilgili yaşanacak gelişmeleri yakından takip ederken; pes dedirten bir olay meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan polis memuru A.K., 3 Haziran'da Almanya'da yapılacak düğünü için vize alamadı.

DAMAT, DÜĞÜNE KATILAMAYACAK

Posta'dan Abdullah Karlıdağ'ın haberine göre; aylardır düğün hazırlıkları yapan A.K, Alman vatandaşı olan nişanlısı Ece Canbaz ile hayatlarını birleştirmek üzere Almanya'da yapacakları düğün törenine vize engeli nedeniyle katılamayacak.

ANNESİNE VİZE ÇIKTI

Polis memuru damat, asıl şoku ise aynı anda başvurdukları annesine vize verilmesi ile yaşadı. Yaşadıklarına anlam veremediğini belirten polis memuru A.K., "Aylar öncesinden başladığımız hazırlıklar çöp oldu. Annemle birlikte gitmeyi planladığımız düğün töreni bensiz yapılacak. Almanya'ya annemle birlikte vize başvurusu yaptık. Almanya anneme vize verdi, bana ise vize çıkmadı. Sonrasında Yunanistan'dan VIP vize başvurusu yaptım düğünüme 3 gün kala. Onun da reddedildiğini öğrendim. Annem törene katılmak için Almanya'ya gitti ama ben gidemiyorum. Artık gitmek için başka yol aramaktan da vazgeçtim" ifadelerini kullandı.