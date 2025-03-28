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Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir

Almanya İstihbaratı: Rusya, NATO ülkesine saldırabilir
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Almanya'nın istihbaratı Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırma olasılığını değerlendiren bir analiz yayınladı. Rusya'nın, Avrupa için bir tehdit oluşturduğunu ve askeri gücünü kullanmaya hazır olduğunu belirten analizde, Ukrayna'daki durumun da dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Almanya istihbaratı ve ordusunun Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırı yapabileceğini iddia iddiası paniğe neden oldu.

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu ve Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu ile Süddeutsche gazetesinin ortaklaşa yaptığı haberde, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin hazırladığı durum değerlendirme analizine yer verildi.

"RUSYA BİR NATO ÜLKESİNE SALDIRABİLİR"

Analizde, Rusya'nın, Avrupa barışına yönelik kalıcı bir tehdit olduğu ve bir NATO ülkesine yönelik saldırı yapabileceği savunuldu.

Rusya'nın kendisini Batı ile sistemik bir çatışma içinde gördüğü belirtilen analizde, Rusya'nın emperyalist hedeflerini askeri güçle gerçekleştirmeye hazır olduğu iddia edildi.

"SAVAŞI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORLAR"

Analizde, Rus silahlı kuvvetlerinin bir süredir Ukrayna'da güçlü bir pozisyonda hareket ettiği, uzlaşmaya istekli olduğuna dair bir işaret göstermediği ve savaşı devam ettirmek istediği savunuldu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Küreselciler Avrupada Rusya ile savaşa girmek için bahaneler arıyorlar. Rusyanın avrupaya saldıracak halimi kaldı?

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Rusya Ukrayna' ile savaşın bitmesi için ABD ye yalvarıyor, kalkıp bi NATO ülkesine saldıracak miş,, Rusya nin ne olduğunu dünya gördü,, asıl dünya da korkulacak tek ülke İSRAİL den korkmak gerekir, çünkü söylemezler yaparlar gerçekten de yapıyorlar dünya sesiz

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Haber YorumlarıMehmet efe:

ukrayna saldırısı gerisinde o kadar yorgun bir rusya bıraktı ki. saldırır belki ama artık o kadar güçlü rusya yok. bu sadece korku üzerine abd nin geri çekileceği zamana kadar ulkelerini güçlendirme politikası. aksi halde güç boşluğu zaaf kabul etmeyecek tekrar Almanya'nın yarısı demir perdenin olabilir..

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