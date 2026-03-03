Haberler

Almanya, İran Büyükelçisi'ni Çağırdı

Güncelleme:
Almanya'nın, İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İran'ın Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran rejimine belirgin bir şekilde bölgedeki ülkelere yönelik pervasız saldırılarını derhal durdurma çağrısı yapıldığı belirtildi.

İran rejiminin sivil hedefler de dahil "ayrım gözetmeyen ve orantısız" füze ve insansız hava aracı saldırılarının kınandığı açıklamada, "Bu saldırılar bölgedeki müttefiklerimizi, askeri personelimizi ve vatandaşlarımızı tehdit etmektedir." ifadesine yer verildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Erbil Başay
