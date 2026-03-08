Haberler

Almanya, Tahran'daki büyükelçilik personelini geçici olarak geri çekti

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Almanya, Tahran'daki büyükelçilik personelini artan tehditler nedeniyle güvenli bir bölgeye nakletti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının ardından Almanya, Tahran'daki büyükelçilik personelini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak ülkeden çıkardı.

Alman Haber Ajansının (DPA) Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, büyükelçilik personelinin artan tehdit ortamı nedeniyle geçici olarak güvenli bir yere nakledildiği belirtildi.

Haberde, hükümetin kriz masasının durumunu sürekli değerlendirdiği ve gerekli güvenlik önlemlerinin düzenli olarak gözden geçirilip güncellendiği ifade edildi.

Büyükelçi ve büyükelçilik çalışanlarının İran'dan kara yoluyla ayrılarak komşu bir ülkeye geçtiği kaydedildi.

