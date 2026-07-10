Almanya Erbil'deki askeri kampını kapatma kararı aldı

Almanya'nın Irak'ın Erbil kentindeki askeri kampını eylül ayı sonuna kadar kapatma kararı aldığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığının Parlamento Savunma Komisyonu'na bildirdiği karara göre, ABD'nin Kuzey Irak'ın Erbil kentindeki uluslararası askeri kamptan çekilme kararı sonrasında güvenlik desteğinin sona erecek olması nedeniyle Alman askeri kampının kapatılması kararı alındı.

Kamptaki askeri danışmanlar, sağlık personeli ve lojistik uzmanlar geri çekilecek.

Ancak Savunma Bakanı Boris Pistorius'un kararı doğrultusunda, Peşmerge güçlerine danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek üzere az sayıda Alman askeri Erbil'deki Almanya Başkonsolosluğu'nda konuşlanmaya devam edecek.

Erbil'de kalması planlanan asker sayısına ilişkin ise güvenlik gerekçe gösterilerek herhangi bir bilgi verilmedi.

Alman Silahlı Kuvvetleri, 2015'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Kuzey Irak'ta Peşmerge güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği veriyordu.