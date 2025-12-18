Almanya'da eyalet ve federal yetenekleri bir araya getiren dron savunma merkezi açıldı

Almanya İçişleri Bakanlığı, artan casusluk ve sabotaj tehdidiyle daha iyi mücadele etmek amacıyla dron savunması için eyalet ve federal yetenekleri bir araya getiren ilk ortak dron savunma merkezini açtı.

Başkent Berlin'de açılan yeni dron savunma merkezi ile Almanya'da şu anda parçalı yapıda olan dron tespiti ve önlemleri tek merkezde toplanacak.

Almanya'da, insansız hava araçlarının tespiti ve bunlara karşı alınacak önlemler çeşitli yetkililer arasında dağılmış durumdaydı.

Şimdiye kadar, dronların tespiti ve önlemlerden sorumlu olan federal eyaletler, etkili önlemler almak için sınırlı kaynaklara sahipti.

Federal Polis öncelikle havaalanları ve tren istasyonlarından sorumlu olmaya devam ederken, gelecekte eyaletlere destek vermesi de planlanıyor. Alman Silahlı Kuvvetleri ise tesislerinin güvenliğini sağlamak için kendi birimlerine sahip.

Yeni dron merkezinde federal ve eyalet polis yetkilileri, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Alman Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer olacak. 24 saat çalışılması planlanan merkezde, ortak durum değerlendirmelerine olanak sağlanması planlanıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu merkezin artan casusluk ve sabotaj tehdidiyle daha iyi mücadele etmek amacıyla kurulduğunu belirtti.

Dobrindt, "Ortak Dron Savunma Merkezi ile federal ve eyalet hükümetleri, güvenlik mimarimizin güçlü bir ayağını oluşturuyor. Bu, hibrit tehditler, sabotaj ve hedefli provokasyonlarla mücadelede hızımızı ve doğruluğumuzu artıracak." ifadesini kullandı.