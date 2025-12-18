Haberler

Almanya'da eyalet ve federal yetenekleri bir araya getiren dron savunma merkezi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya İçişleri Bakanlığı, artan casusluk ve sabotaj tehditleri karşısında dron savunmasını güçlendirmek amacıyla Berlin'de ilk ortak dron savunma merkezini açtı. Merkez, federal ve eyalet yetkililerinin işbirliğiyle, dron tespiti ve önlemlerini tek merkezde toplayacak.

Almanya İçişleri Bakanlığı, artan casusluk ve sabotaj tehdidiyle daha iyi mücadele etmek amacıyla dron savunması için eyalet ve federal yetenekleri bir araya getiren ilk ortak dron savunma merkezini açtı.

Başkent Berlin'de açılan yeni dron savunma merkezi ile Almanya'da şu anda parçalı yapıda olan dron tespiti ve önlemleri tek merkezde toplanacak.

Almanya'da, insansız hava araçlarının tespiti ve bunlara karşı alınacak önlemler çeşitli yetkililer arasında dağılmış durumdaydı.

Şimdiye kadar, dronların tespiti ve önlemlerden sorumlu olan federal eyaletler, etkili önlemler almak için sınırlı kaynaklara sahipti.

Federal Polis öncelikle havaalanları ve tren istasyonlarından sorumlu olmaya devam ederken, gelecekte eyaletlere destek vermesi de planlanıyor. Alman Silahlı Kuvvetleri ise tesislerinin güvenliğini sağlamak için kendi birimlerine sahip.

Yeni dron merkezinde federal ve eyalet polis yetkilileri, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Alman Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer olacak. 24 saat çalışılması planlanan merkezde, ortak durum değerlendirmelerine olanak sağlanması planlanıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu merkezin artan casusluk ve sabotaj tehdidiyle daha iyi mücadele etmek amacıyla kurulduğunu belirtti.

Dobrindt, "Ortak Dron Savunma Merkezi ile federal ve eyalet hükümetleri, güvenlik mimarimizin güçlü bir ayağını oluşturuyor. Bu, hibrit tehditler, sabotaj ve hedefli provokasyonlarla mücadelede hızımızı ve doğruluğumuzu artıracak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Güncel
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır

İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
title