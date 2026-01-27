Haberler

Almanya, ICE ekipleriyle şiddet yaşanan ABD'ye seyahat uyarısı yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yaşanan şiddet olayları ve kış fırtınası nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Seyahat edeceklerin kalabalık alanlardan uzak durmaları, güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları ve hava durumu uyarılarını takip etmeleri tavsiye edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin farklı bölgelerinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarıyla yaşanan şiddet olayları nedeniyle bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'ye yönelik seyahat uyarısı yayımlandı.

Açıklamada, ABD'de gösteriler sırasında güvenlik güçleriyle yaşanan gerginliklerin zaman zaman şiddet olaylarına dönüştüğü belirtilerek, bu ülkede bulunan Almanya vatandaşlarına kalabalık alanlardan uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Birçok eyalette geçerli olan kimlik gösterme zorunluluğuna dikkat çekilen açıklamada, yolcuların yerel medyadan güncel bilgileri takip etmeleri, sakin davranmaları ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymaları tavsiye edildi.

ABD'nin geniş bir bölgesinde etkili olan şiddetli kış fırtınasına da işaret edilen açıklamada, ABD'ye seyahat edecek kişilere hava durumu uyarılarını yakından takip etmeleri, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları ve ulaşımda ciddi kısıtlamalar olabileceğini göz önünde bulundurmaları tavsiye edildi.

Minneapolis'teki olay

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İddianamede dikkat çeken ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a hediye edeceğini söyleyip daire istedi

Böcek, Ali Mahir Başarır'a öyle bir şey hediye etmek istemiş ki...
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
İddianamede dikkat çeken ifade: Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır'a hediye edeceğini söyleyip daire istedi

Böcek, Ali Mahir Başarır'a öyle bir şey hediye etmek istemiş ki...
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi