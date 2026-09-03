Almanya'dan Goethe Enstitüsü Kapanışına Üzüntü

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Goethe Enstitüsünün ülkedeki şubelerini kapatacak olmasından üzüntü duyduğunu söyledi.

Wadephul, Almanya'nın Weimar kentinde "Weimar Üçgeni" girişimi kapsamında Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski??????? ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, Rusya'nın Goethe Enstitüsünün şubelerini kapatacağına ve diplomatik ilişkileri sürdürmek istediği yönündeki açıklamasına ilişkin sorusu üzerine Wadephul, " Rusya'nın bu adımından ve Goethe Enstitüsünü kapatacak olmasından üzüntü duyuyorum." dedi.

Wadephul, Goethe Enstitüsünün Rusya'da kültür köprüsü olarak önemli bir işleve sahip olduğunu belirterek, "Biz, bunu sürdürmeye hazırdık. Bence bunu sürdürmek doğru olurdu çünkü Rusya ile Almanya'daki insanlar arasında temelde her zaman iyi ve dostane bir ilişki vardı. Asıl sorun, mevcut durumda Rusya'daki yönetimdir." diye konuştu.

Almanya'nın iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda her zaman gerçekçi tutum sergilediğine dikkati çeken Wadephul, "Burada bulunan dostlarımızla birlikte, Rusya ile makul bir diyalog yürütmeye her zaman hazır olduk ancak bunun ön şartı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşını sona erdirmesi ve her şeyden önce bize ve müttefiklerimize yönelik her türlü saldırıya son vermesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Moskova ile normal ve makul ilişkiler kurulması

Almanya Dışişleri Bakanı, birçok Avrupa ülkesinin, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin, Rusya tarafından egemenliklerinin sürekli ihlal edilmesiyle yaşamak zorunda kaldıklarını ve bunun sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu da bugünkü açıdan uzak görünen normal ve makul ilişkiler için ön şarttır." dedi.

Özellikle hibrit tehditlere ve Avrupa'nın birçok yerindeki saldırılara karşı "Weimar Üçgeni" kapsamında 2024'ten bu yana sıkı işbirliği içinde olunduğunu ifade eden Wadephul, Leipzig-Halle Havalimanı'nda yaşanan olayın "Rusya'nın saldırganlığının sınırlar önünde durmadığını" Almanlara gösterdiğini söyledi.

Wadephul, Avrupa'daki ülkelere Almanya ile dayanışma içinde olmalarından dolayı teşekkür etti.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya, bu olay nedeniyle Rusya'yı suçlamış ve Bonn'daki Rus Başkonsolosluğunun 18 Eylül itibarıyla kapatılması ve Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşmenin feshedilmesi gibi tedbirler aldığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın kararlarına karşılık olarak Goethe Enstitüsünün Rusya'daki şubelerini kapatacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA