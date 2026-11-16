Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İsrail'e Gazze'ye daha fazla yardım çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'e Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin vermesi için çağrı yaptı.

Wadephul, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki, özellikle de Gazze'deki durumun gündemde olduğunu belirten Wadephul, bölgedeki yağışlı ve fırtınalı kış aylarının herkesi endişelendirdiğini söyledi.

"Avrupa'nın mesajı nettir; insani durumun daha da kötüleşmemesi için Gazze Şeridi'ne çok daha fazla insani yardım ulaşması acil bir gerekliliktir." diyen Wadephul, bunun mümkün olabilmesi ve bölgeye daha fazla malzemenin ulaştırılması amacıyla kamyonlar için büyük tarayıcılar temin ettiklerini ancak bunların uzun süredir kullanıma alınmayı beklediğini anımsattı.

Wadephul, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dün bu tarayıcıları bu haftadan itibaren kullanmaya başlama kararı almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, İsrailli mevkidaşının dün akşam kendisini arayarak bu kararı bildirmesine sevindiğini kaydetti.

Kararın artık uygulanmasını ve böylece Gazze Şeridi'ne yapılan yardım sevkiyatlarının önemli ölçüde artmasını ümit ettiklerini dile getiren Wadephul, "İnsanların sıkıntıları çok büyük ve Almanya'nın bu şekilde önemli bir katkı sağlayabileceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna konusunda Rusya ile yapılan müzakerelere de değinen Wadephul, "Avrupa hakkında, Avrupa olmadan karar alınamaz. Bölgemizde ve çevremizde istikrarın sorumluluğunu taşıyan bizleriz. Bu sorumluluğu üstlenmeliyiz." dedi.

Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisine ihtiyaç duyulmadığını vurgulayan Wadephul, "Sadece mevcut güvenlik mimarisine saygı gösterilmesine ihtiyacımız var. Bu, Avrupa açısından düşünülebilecek her türlü uzlaşmanın temelidir." diye konuştu.

Wadephul, Ukrayna'ya destek verilmesinin Avrupa'nın ortak görevi olduğunu ve bu sorumluluğun yalnızca birkaç üye ülkeye bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda Karadeniz bölgesinin güvenliğini de ele alacaklarını bildiren Wadephul, bölgede yaşananların yalnızca Karadeniz'le sınırlı kalmadığını, Küresel Güney'i de etkilediğini söyledi.

Rusya'nın Karadeniz'deki gemilere ve altyapıya yönelik saldırılarının tahıl ihracatını tehdit etmeyi sürdürdüğünü savunan Wadephul, Rusya'ya, Ukrayna ve Rusya'dan tahıl sevkiyatına imkan sağlayacak kısmi bir ateşkesin önünü açma çağrısını yineledi.

Kaynak: AA