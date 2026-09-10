Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: "Güçlü bir Avrupa, NATO’yu da güçlendirir"

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: 'Güçlü bir Avrupa, NATO’yu da güçlendirir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, güçlü bir Avrupa’nın NATO’yu da güçlendireceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, güçlü bir Avrupa'nın NATO'yu da güçlendireceğini söyledi.

Wadephul, Berlin'de düzenlenen Almanya Büyükelçiler Konferansı öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısı düzenledi.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) bulunmasına işaret eden Wadephul, bu olayla Rusya'dan gelen tehdidin somut hal aldığını belirtti.

Bu olayın, Rusya'nın Avrupa ve NATO'ya yönelik giderek artan saldırganlığının bir parçası olduğunu savunan Wadephul, "Rusya, sadece (NATO'nun) doğu kanadında askeri olarak bizi tehdit etmekle ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşını acımasızca sürdürmekle kalmıyor, artan sayıda hibrit, siber, sabotaj, dezenformasyon ve kritik altyapıya yönelik saldırılarla da karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Wadephul, bu nedenle temmuz başında yapılan NATO Zirvesi'nde ortaya konulan siyasi birlik ve beraberliğin somut kabiliyetlerle desteklenmesi ve bu kabiliyetlerin daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bunun daha fazla yatırım yapmak, daha hızlı üretmek ve daha hızlı tedarik etmek anlamına geldiğini vurgulayan Wadephul, "Sonuçta bu, inandırıcı bir caydırıcılıkla ilgilidir. Bu da gerekli kabiliyetlere gerçekten sahip olduğumuzda mümkün olur." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Avrupalıların kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlendiğine işaret ederek, "Güçlü bir Avrupa, NATO'yu da güçlendirir." ifadesini kullandı.

Almanya'nın bu konuda çok önemli katkılar sağladığını dile getiren Wadephul, Almanya'nın bu yolda devam edeceğini söyledi.

Wadephul, daha sonra Almanya Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin savunmaya ayrılan bütçesini artıracağını ve 2029'da muhtemelen 150 milyar avro olacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Böylelikle Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceğine, NATO'nun Avrupa ayağına ve dolayısıyla NATO'nun genel olarak güçlendirilmesine yatırım yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! İşte o isimler
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı
Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı

Derbinin faturası ona kesildi
Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: 600 gram balık 100 TL

Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Ev sahiplerini öldüren kiracı böyle yakalandı

Ev sahiplerini öldüren kiracı böyle yakalandı! Suç dosyası kabarık
Nihat Kahveci, ''Gerçekten yazık'' deyip Galatasaraylı ismi hedef aldı

Nihat Kahveci, ''Gerçekten yazık'' deyip Galatasaraylı ismi hedef aldı
Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu

Böylesi görülmedi! Teslim olan askerler uzun kuyruklar oluşturdu