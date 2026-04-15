Almanya: Sudan'da dünyanın en büyük insan kaynaklı felaketlerinden biri yaşanıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Sudan'da yaşanan krizin dünyanın en büyük insan kaynaklı felaketlerinden biri olduğunu belirterek, uluslararası topluma "savaşın sona erdirilmesi için daha fazla sorumluluk alması" çağrısında bulundu.

Wadephul, Berlin'de düzenlenen "3. Uluslararası Sudan Konferansı" kapsamında yaptığı basın toplantısında, ülkede 2023'ten bu yana yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, 13 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini ve 20 milyondan fazla kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sudan'da sağlık sisteminin büyük ölçüde çöktüğünü ve özellikle kadınlar ile çocukların ağır insani koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Wadephul, "Sudan'da, dünya kamuoyunun büyük ölçüde dışında kaldığı en büyük insan kaynaklı felaket yaşanıyor." dedi.

Konferansa 54 ülkeden 61 delegasyonun katıldığına ve toplantının temel mesajının açık olduğuna işaret eden Wadephul, "İnsanların çektiği acıyı ve günlük savaş suçlarını asla normal bir durum olarak kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Wadephul, uluslararası toplumun öncelikli hedefinin, şiddetin durdurulması, insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes sağlanması olduğunu belirterek, özellikle çatışmanın taraflarının yardım kuruluşlarına engelsiz erişim sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Almanya'nın Sudan'a yönelik insani yardımlarını artıracağını açıklayan Wadephul, konferansa katılan ülkelerin de toplamda 1,3 milyar avroyu aşan destek taahhüdünde bulunduğunu kaydetti.

"Silah tedarikinden kaçınılması" çağrısı

Bir soru üzerine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Sudan'a silah ambargosu çağrısını değerlendiren Wadephul, bu talebin "esas itibarıyla doğru" olduğunu ancak uygulamada ciddi zorluklar bulunduğunu belirtti.

Wadephul, Sudan'daki çatışmaların dış destekle sürdüğüne dikkati çekerek, tüm aktörlere "silah tedarikinden kaçınmaları ve müzakere sürecine katkı sağlamaları" çağrısında bulundu.