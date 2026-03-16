Almanya: İsrail ve ABD'den İran'daki askeri hedeflere ne zaman ulaşmak istediklerini öğrenmek istiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'a karşı saldırılar konusunda ABD ve İsrail'in, kendilerini "askeri hedeflere ne zaman ulaşmış sayacakları" konusunu netleştirmesini istedi.

Wadephul, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki ülkelere yaptığı ziyaretten döndüğünü belirten Wadephul, bu ülkelerdeki tüm muhatapların gerginliğin artmaması ve ihtilafın diplomatik çözüme kavuşturulması için somut adımların atılmasını istediklerini anlattı.

"Öncelikle önemli olan, ABD ve İsrail'in ( İran'daki) operasyonlarında askeri hedeflerine ne zaman ulaşmış sayacaklarına ilişkin tutumlarını ortaya koymaları olacaktır. Bu konuda daha fazla netliğe ihtiyacımız var." diyen Alman Bakan, bunu İsrailli ve ABD'li dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerde açık şekilde ifade ettiğini aktardı."

Wadephul, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu olanlara yönelik yaptırımların uygulanması yönünde çaba göstereceğini dile getirdi.

Basra Körfezi üzerinden sadece petrol ve doğal gaz değil, gübre de ihraç edildiğine dikkati çeken Wadephul, bunun ulaşımının aksaması durumunda dünya çapında gıda fiyatları ve gıda güvenliğini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Alman Bakan bir soru üzerine Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için olası NATO misyonuna temkinli yaklaştıklarına işaret ederek, "NATO'nun bu yönde herhangi bir karar aldığını veya Hürmüz Boğazı konusunda yetkili olabileceğini de görmediğini" belirtti.

Herkesin deniz taşımacılığının özgürlüğünün güvence altına alınmasından çıkarı bulunduğunu kaydeden Wadephul, "Öncelikle İsrail ve ABD'den İran'daki askeri hedeflerine ne zaman ulaşmak istediklerini öğrenmek istiyoruz." dedi.

Wadephul, ardından bir sonraki aşamaya geçilebileceğini, bu aşamada komşu ülkelerle birlikte tüm bölge için bir güvenlik mimarisinin tanımlanabileceğini söyledi.

Bu kapsamda İran ile de diyaloğa girilmesi gerekeceğini dile getiren Wadephul, ardından da başka sorulara cevap verilebileceğini kaydetti.

Petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesiyle Rusya'nın savaş kasasını da doldurabileceğini, Almanya ve AB'nin Rusya'ya karşı alınan enerji yaptırımlarının arkasında olduğunu belirten Alman Bakan, "Şimdi yaptırımları gevşetmek kesinlikle yanlış adımdır." dedi.

Wadephul, Gazze, Batı Şeria ve özellikle Lübnan'daki durumu da gözden kaçırmadıklarına işaret ederek, "Oradaki durum çok dramatik." değerlendirmesinde bulundu.

Siber saldırılar

AB olarak siber alanda kendilerine yönelik saldırıda bulunanlara karşı çıkacaklarını vurgulayan Wadephul, "Bugün İranlı ve Çinli özel sektör aktörlerine yönelik yaptırımları kararlaştıracağız." şeklinde konuştu.

Alman Bakan, toplumları istikrarsızlaştırmaya çalışanların sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi.