Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul 8-9 Aralık'ta Çin'i Ziyaret Edecek
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un 8-9 Aralık tarihlerinde Çin'e gerçekleştireceği resmi ziyareti, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşiyor.
BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul 8-9 Aralık tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü cumartesi günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel